Москва6 окт Вести.Бельгийский депозитарий Euroclear обратился в суд с новым ходатайством о приостановке исполнения судебного решения по иску Банка России о взыскании 18,2 триллиона рублей. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел.

Ранее российские суды неоднократно отклоняли аналогичные запросы организации. Конфликт между сторонами возник после того, как в мае Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с Euroclear убытки из-за блокировки российских активов.

Бельгийский депозитарий не признает юрисдикцию судов РФ и параллельно ведет разбирательства в Бельгии, в то время как Банк России оспаривает европейские ограничения на исполнение судебных решений в Суде ЕС.