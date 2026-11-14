Дипломат: РФ уже выигрывала суды по замороженным в Европе активам Дипломат Биричевский: РФ отсудила 18 трлн рублей у бельгийской Euroclear

Москва14 ноя Вести.Россия уже добилась успешных судебных решений по искам о заморозке активов в Европе и продолжает отстаивать свои интересы. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

В качестве примера он привел в беседе с ТАСС иск против бельгийского клирингового депозитария Euroclear о взыскании 18,1 триллиона рублей, включая упущенную выгоду.

Дипломат добавил, что в настоящее время Москва оспаривает в Общем суде ЕС в Люксембурге регламент Евросоюза о бессрочной заморозке российских активов, который нарушает базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков. Кроме того, ЦБ РФ оспорил положение законодательства ЕС о запрете признавать и приводить в исполнение решения российских судов в юрисдикциях третьих стран.

Ранее сообщалось, что компания Euroclear подала кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения судебного решения о взыскании по иску Банка России свыше 18 триллионов рублей. Арбитражный суд Московского округа жалобу отклонил.

Глава депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что финансовые издержки от возможной конфискации замороженных активов РФ в конечном счете могут лечь на плечи бельгийских налогоплательщиков. Она отметила, что даже собственный капитал не поможет Euroclear справиться с последствиями изъятия российских активов, поскольку они составляют более 80% от общего баланса компании.