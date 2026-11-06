В МИД РФ пообещали Евросоюзу болезненный ответ в случае изъятия активов Биричевский: Россия подготовила дополнительные меры на случай изъятия активов

Москва6 ноя Вести.Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал, что у России подготовлены дополнительные меры на случай, если Европейский союз (ЕС) решит изъять основную часть замороженных российских активов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что нецелесообразно раскрывать их суть раньше времени.

Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята сказал Биричевский

Он подчеркнул, что у России есть болезненный ответ, который соответствует принципам взаимности в международных отношениях.

Накануне замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что потуги стран Запада забрать себе замороженные российские активы не имеют перспектив. По его словам, западные чиновники продолжат соответствующие попытки, поскольку определенные люди "делают себе имена" на этом, а также зарабатывают деньги.