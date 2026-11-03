МИД: Москва в ответ на санкции ЕС может ограничить ввоз ряда товаров из Европы

Россия в ответ на санкции ЕС может ограничить ввоз ряда европейских товаров МИД: Москва в ответ на санкции ЕС может ограничить ввоз ряда товаров из Европы

Москва3 ноя Вести.Россия в ответ на санкции Евросоюза (ЕС) может повысить ввозные пошлины на ряд европейских товаров или ограничить ввоз некоторых товаров из Европы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

В России давно создан межведомственный механизм, в рамках которого власти быстро вырабатывают и принимают решения в контексте западных санкций, пояснил дипломат.

Такие меры могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие приводит РИА Новости слова Биричевского

Подобные решения не принимают без предварительной всесторонней оценки органами власти и деловыми кругами, чтобы исключить возможное отрицательное влияние на внутренний рынок и российские предприятия, уточнил дипломат.

Аналитик Ларс Берн заявил, что западные санкции в конечном итоге оказали противоположный эффект и помогли развитию российских компаний. По мнению Берна, продолжение конфликта на Украине может обострить экономические проблемы в самой Европе.