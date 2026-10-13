Рябков: Россия давно научилась работать в условиях санкционного режима Рябков: РФ давно научилась работать в условиях санкционного режима

Москва13 окт Вести.Россия давно научилась работать в условиях санкционного режима. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в комментарии журналистам по поводу готовящихся европейской стороной санкций против российской нефти.

Мы давно научились работать в условиях санкционного нажима сказал Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ также заявил, что Россия понимает, что отношения с Евросоюзом (ЕС) и с коллективным Западом в целом находятся в настоящее время "на низшей точке", но не несет за это ответственность.

По его словам, новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении России "сами себя отрицают". Рябков также сказал, что для начала ЕС стоит проверить, сколько имен и названий дублируются в данных пакетах.

7 октября СМИ сообщили, что послы Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России, в который войдут свыше 1,5 тысячи российских компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором.