Рябков: отношения России с Европой находятся в низшей точке

Рябков назвал отношения России и Евросоюза находящимися в низшей точке Рябков: отношения России с Европой находятся в низшей точке

Москва13 окт Вести.Отношения России с Евросоюзом и коллективным Западом в целом достигли минимального исторического уровня. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что ответственность за текущее состояние двусторонних связей полностью лежит на европейской стороне.

Отношения с Евросоюзом ... находятся сейчас на низшей точке подчеркнул Рябков

Комментируя введение очередных ограничений против российского нефтяного сектора, замминистра заявил, что новые санкционные пакеты ЕС не имеют для Москвы никакого значения.

По оценке замглавы ведомства, Россия продолжит адаптироваться к внешнему давлению, вне зависимости от принимаемых Брюсселем решений.

Ранее Рябков заявил, что Россия давно научилась работать в условиях санкционного режима.