Москва8 ноя Вести.Страны Евросоюза исчерпали рычаги давления на Россию, а согласовывать новые ограничения им становится все сложнее. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он отметил, что принятые 12 октября меры не стали официально называть 22-м санкционным пакетом, а Совет ЕС ограничился расширением черных списков физических и юридических лиц.

По словам Панкина, европейским странам "все труднее договариваться по секторальным ограничениям".

Это в очередной раз свидетельствует о структурном бессилии евробюрократии, которая исчерпала рычаги давления на Москву, но, дабы сохранить лицо, уже не может остановиться в своем антироссийском запале и начать отыгрывать назад подчеркнул дипломат

Сейчас Еврокомиссия продолжает разработку 22-го пакета антироссийских рестрикций. В МИД РФ заявляли, что рассматривают ответные меры, в число которых может войти ограничение импорта ряда товаров из Европы.