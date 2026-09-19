Экс-министр Ландсбергис: Европа достигла предела в санкциях против РФ

Литовский экс-министр заявил, что Европа "иссякла" в вопросе санкций против РФ Экс-министр Ландсбергис: Европа достигла предела в санкциях против РФ

Москва19 сен Вести.Европа достигла предела по введению санкций против РФ и больше не сможет принять новые масштабные ограничительные меры. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Честно говоря, не думаю, что Европа способна собраться с силами для дальнейшего принятия значительных санкционных пакетов заявил он украинским СМИ

По его мнению, практически у всех европейских стран отличаются взгляды на то, как действовать по этому вопросу в будущем.

Как считает Ландсбергис, даже если европолитики "что-то и вынесут на обсуждение, то, вероятнее всего, от чего-нибудь другого придется отказаться".

Бывший министр подчеркнул, что Европа достигла "предела того, что было возможно".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз практически исчерпал возможности для введения новых антироссийских санкций без вреда для собственной экономики.