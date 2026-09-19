Медведев назвал Nestle и Auchan священными коровами для Запада Медведев назвал Nestle и Auchan священными коровами для Запада

Москва19 сен Вести.Европа ввела тотальные санкции против России, а теперь паникует, что Россия ввела временное управление над европейскими компаниями Nestle и Auchan. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев написал, что не устает удивляться наглости Европы, которая ввела тотальные санкции против российского бизнеса, ударила по интересам миллионов российских граждан, заблокировав кредитные карты, запретила даже культурные связи с нашей страной. Помимо этого Европа ведет прямую войну с Россией, снабжая нашего противника всем, чем можно.

А тут поди ж ты, их компании – священная корова. Не трогайте "Нестле", "Ашан" и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники. Ау, убогие! Вы о чем? написал Дмитрий Медведев

Он предложил идти дальше и изъять иностранные активы в государственную собственность, как это сделала в начале XX века советская власть.

Российские активы Auchan и Nestle переданы во временное управление компании АО "Л.Е.В. Менеджмент". Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 сентября.