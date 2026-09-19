Москва19 сен Вести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил перейти от временного управления к изъятию иностранных предприятий на территории России в пользу государства.

По-хорошему от временного управления иностранными активами надо идти дальше. Стоило бы вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность. И никто никому ничего так и не вернул. Ведь, как и сто лет назад, евроублюдки понимают только грубую силу.