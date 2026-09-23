Москва23 сенВести.Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз устал от санкций против России.
В интервью Euractiv еврокомиссар прокомментировал исключение российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также экс-ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева из санкционных списков.
Понятно, что есть определенная усталость после пяти лет конфликта [на Украине]признался он
По словам Домбровскиса, внести изменения в принцип единогласия при обсуждении рестрикций "невозможно в ближайшее время", как того хотели Германия и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Такое решение потребовало бы внесения правок в договоры Евросоюза, а для этого, в свою очередь, необходимо согласие 27 стран ЕС.
Ранее Евросоюз продлил персональные санкции против РФ до 2029 года. Суммарно под действие ограничений подпали свыше трех тысяч физических и юридических лиц.