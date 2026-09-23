В Еврокомиссии заявили об усталости от антироссийских санкций Еврокомиссар Домбровскис признал усталость Европы от санкций против России

Москва23 сен Вести.Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз устал от санкций против России.

В интервью Euractiv еврокомиссар прокомментировал исключение российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также экс-ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева из санкционных списков.

Понятно, что есть определенная усталость после пяти лет конфликта [на Украине] признался он

По словам Домбровскиса, внести изменения в принцип единогласия при обсуждении рестрикций "невозможно в ближайшее время", как того хотели Германия и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Такое решение потребовало бы внесения правок в договоры Евросоюза, а для этого, в свою очередь, необходимо согласие 27 стран ЕС.

Ранее Евросоюз продлил персональные санкции против РФ до 2029 года. Суммарно под действие ограничений подпали свыше трех тысяч физических и юридических лиц.