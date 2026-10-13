В ЕС признали провал санкционного давления на Россию Представитель ЕС О'Салливан признал, что большинство стран не соблюдают санкции

Москва13 окт Вести.Специальный представитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан, выступая на Варшавском форуме по безопасности, признал, что большинство государств мира не считают нужным соблюдать ограничения, введенные Брюсселем против России.

Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать... Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки сказал он

В Евросоюзе фактически подтвердили: односторонние ограничения не имеют универсальной легитимности и не могут быть реализованы в полном объеме. При этом, как ранее сообщалось, Еврокомиссия может до конца 2026 года представить уже 23-й пакет антироссийских санкций. Однако США могут помешать Евросоюзу принять новый пакет санкций против РФ, ранее заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.