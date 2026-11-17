О'Салливан подтвердил уход с должности спецпосланника ЕС по санкциям

Спецпосланник Евросоюза по санкциям покинет свой пост О'Салливан подтвердил уход с должности спецпосланника ЕС по санкциям

Москва17 ноя Вести.Специальный посланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан намерен покинуть свой пост в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских чиновников.

По информации издания, кандидатура нового спецпредставителя ЕС пока не определена.

Сам О'Салливан подтвердил предстоящую отставку в комментарии RTÉ News. Свое решение он объяснил продолжительностью работы на занимаемой должности.

Я ухожу, потому что проработал на этой должности четыре года и считаю, что пришло время уступить место кому-то новому сказал он

Ранее дипломат обратил внимание на ограниченную поддержку антироссийских санкций за пределами ЕС. По его словам, ограничения не получили одобрения Совета Безопасности ООН, поэтому многие страны не считают себя обязанными их соблюдать.