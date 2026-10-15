Москва15 окт Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас понимает неэффективность санкций против России, однако Евросоюз использует их для срыва продвижения к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, от логики "давления до победного конца" в Брюсселе отказаться не готовы.

Сама госпожа Каллас вынуждена признать неэффективность большинства предыдущих санкционных мер и прямой экономический ущерб от них для Европы сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Дипломат подчеркнул, что для срыва любого движения к долгосрочному миру у ЕС один метод – поставки оружия Киеву, санкции и накачивание коррумпированной верхушки Украины деньгами.