Москва14 окт Вести.Антироссийские санкции Евросоюза привели к катастрофическому падению экономики Европы. Об этом заявила бывший депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Донато подчеркнула, что граждане европейских стран, за исключением прибалтийских государств, никогда не выступали за сворачивание отношений с РФ.

В первую очередь потому, что существующие решения привели к катастрофическому падению экономики. И я, когда была депутатом Европейского парламента, прямо предупреждала коллег о таких последствиях еще на этапе принятия первого пакета санкций. Я заявляла, что у нас будут проблемы с энергетикой, что серьезно пострадают наши предприятия и наши граждане рассказала Донато

Экс-евродепутат обратила внимание на культурную близость между россиянами и итальянцами.

Россия и Италия всегда поддерживали тесные партнерские отношения, потому что очень многое объединяет наши страны в культурном плане. И россияне искренне любят Италию так же, как и итальянцы любят Россию. Сегодняшний раскол является противоестественным. По мере того, как возрастал ущерб, не говоря уже о недавних коррупционных скандалах в украинском правительстве, когда деньги Европейского союза, по сути, деньги налогоплательщиков, оседали в карманах чиновников добавила она

Также Донато указала на тенденцию снижения в Италии числа тех, кто выступает за поддержку Украины.