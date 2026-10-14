Экс-депутат Европарламента Донато призвала Италию возобновить отношения с РФ Экс-евродепутат Донато призвала Рим возобновить связи с Россией

Москва14 окт Вести.Италии необходимо в полном объеме возобновить закупки российских энергоресурсов. Об этом заявила бывший депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести Асе Емельяновой.

По словам парламентария, ориентированная на экспорт высококачественных товаров итальянская экономика остро нуждается в восстановлении связей с Россией.

Политик заявила о важности перезапуска всех направлений сотрудничества, включая дипломатические контакты, культурный обмен и взаимные поездки граждан, чтобы преодолеть нынешний деструктивный этап.

Но это лишь малая часть. Нужно возобновить закупки нефти и газа всех российских энергоносителей подчеркнула Донато

При этом она признала, что политик, который решится открыто выступить за такой шаг в сегодняшних реалиях, немедленно подвергнется жесткой травле.

Бывший евродепутат добавила, что даже авторитет президента США Дональда Трампа вряд ли смог бы защитить подобного деятеля от влияния противостоящих сил.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал ошибкой разрыв торговых связей с Москвой.