Москва14 окт Вести.В европейских странах наблюдается существенный разрыв между политическим курсом руководства и настроениями широких слоев населения в вопросе отношений с Россией. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявила бывший депутат Европарламента от Италии Франческа Донато.

Так, в Италии растет запрос на восстановление контактов с Россией, отметила она. Параллельно с этим в стране фиксируется падение уровня поддержки Украины среди населения.

Хочу отметить, что я всегда крайне негативно рассматривала сложившуюся международную ситуацию, которая привела к приостановке официальных связей между нашими странами, в том числе по линии дипломатии, и говорила об этом как в то время, когда я занимала политические должности, так и в дальнейшем. Я очень активна в социальных сетях и внимательно слежу за настроениями не только итальянцев, но и европейцев в целом. Поэтому могу утверждать, что существует пропасть между позицией европейских правительств и тем, что думают обычные граждане заявила Донато



Европейцы, по ее словам, считают, что боевые действия на Украине пора заканчивать, но путь к миру лежит не через оторванные от реальности ультиматумы украинских властей, а через здравый смысл и дипломатические усилия, которые демонстрируют Владимир Путин и Дональд Трамп.

В Италии все эти годы неуклонно снижалось число граждан, выступающих за безусловную поддержку Украины в ее конфликте с Россией, и одновременно росло число тех, кто полагает, что эта война должна закончиться, но, естественно, не на абсурдных условиях, выдвигаемых украинским правительством, а посредством разумного урегулирования, на которое нацелены мирные инициативы Дональда Трампа и президента Российской Федерации [Владимира Путина] заявила экс-депутат Европарламента

Ранее итальянский журналист Марко Травальо в статье для Il Fatto Quotidiano обвинил западные страны в лицемерии вокруг темы Калининградской области. Автор напомнил об агрессивных высказываниях эстонских и литовских политиков в адрес российского эксклава, а также об учениях НАТО вблизи Калининграда, где отрабатывались сценарии его блокады.