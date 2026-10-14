Москва14 окт Вести.Бывший депутат Европарламента (ЕП) от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой объяснила, почему в Евросоюзе (ЕС) раскритиковали сделку России и США по поставкам дизельного топлива.

Она обратила внимание, что, узнав о договоренности лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Евросоюз сразу же заявил о том, что "это позорная сделка" и что Европа не пойдет по этому пути, а также наложил новый пакет санкций.

Почему? Потому что слишком велики различия. Если Трамп никогда не скрывал своей симпатии к Путину и своей антипатии к [главе киевского режима] Зеленскому. Вспомните договоренности в Анкоридже и целый ряд других его инициатив по преодолению напряженности и достижению дипломатического завершения войны, включая направление своих представителей Кушнера и Уиткоффа сказала Донато

По ее словам, при этом украинское правительство, страны Евросоюза и НАТО последовательно придерживаются иной линии. Экс-евродепутат напомнила, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и адмирал Каву Драгоне посетили Киев, где подтвердили неизменную поддержку Украины и заявили о своей оценке текущей ситуации, в том числе в контексте инцидентов с БПЛА.

Вы скажете, как же так? США — основной партнер НАТО, американский президент говорит одно, а НАТО другое. Дело в том, что американцы не имеют абсолютной власти в НАТО так же, как не могут влиять и на правительства других стран. К тому же у правительств других стран нет той напористости, наглости, с которой действует Трамп. В том числе в силу своего характера никто не смеет ослушаться в Европе добавила она

Донато отметила, что политическая ситуация в ряде стран ЕС остается напряженной.

Кто мог бы это сделать, как, например, [бывший премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан до недавнего времени. А сегодня это Роберт Фицо, премьер-министр Словакии. В Румынии, как известно, проигнорировали волю граждан, которые голосовали за [кандидата в президенты] Кэлина Джорджеску, которого, к тому же, совсем недавно арестовали. Все те, кто выступал против разделения России и Европы, были политически ликвидированы, так что все продолжается по плану. А те, кто противится этому плану, не могут оставаться на своей должности, особенно в странах, где особенно широко присутствие американского союзника заключила экс-депутат

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 9 октября договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок.