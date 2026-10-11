Христофору: недовольство Каллас сделкой Путина и Трампа говорит о зависти

Журналист объяснил жалобы Каллас на сделку России и США по дизелю Христофору: недовольство Каллас сделкой Путина и Трампа говорит о зависти

Москва11 окт Вести.Недовольство главы европейской дипломатии Каи Каллас сделкой президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизельному топливу говорит о ее зависти. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, еврочиновница была недовольна тем, что американский лидер не посоветовался с ней перед заключением соответствующего соглашения.

Ей не по душе, что Трамп принимает решения единолично, так что она просто завидует тому, что говорят не с ней сказал Христофору

Журналист добавил, что глава европейской дипломатии была шокирована сделкой между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Каллас заявила, что в ответ на соглашение России и США о поставках дизельного топлива Европейский союз утвердит крупнейший с 2022 года пакет антироссийских санкций.

Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным объявил, что Вашингтон и Москва договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.