Рютте: Европа закупает у РФ больше СПГ, чем США дизтоплива

Рютте: Европа "не святая" и закупает у РФ больше СПГ, чем США дизтоплива Рютте: Европа закупает у РФ больше СПГ, чем США дизтоплива

Москва6 ноя Вести.Сделка Вашингтона и Москвы о поставках дизельного топлива вызвала панику среди европейских союзников США, однако сама Европа продолжает закупать сжиженный природный газ у России в гораздо больших объемах. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit.

Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая напомнил он, слова Рютте приводит Bloomberg

Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках дизтоплива РФ на мировой рынок. На фоне энергетических трудностей Соединенных Штатов и увеличения стоимости топлива эта сделка вызвала резку критику со стороны Европы.