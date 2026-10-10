Сделка США и РФ по дизелю показала наивность Евросоюза, считает Фицо Фицо: сделка Путина и Трампа по дизелю показала наивность политиков Евросоюза

Москва10 окт Вести.Сделка президентов России и США по поставкам дизеля из РФ на мировой рынок показывает наивность политиков Евросоюза. Такое мнение выразил в соцсетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик отметил, что в награду за свою ненавистническую военную политику, санкции и "морализаторство" ЕС получит дорогой дизель и его нехватку, в то время как у США и России топливо будет дешевым.

Договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, как наивно политическое руководство Европейского союза написал Фицо

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ответ на соглашение России и США о поставках дизельного топлива Евросоюз утвердит крупнейший с 2022 года пакет санкций против России.