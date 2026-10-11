Бессент: заявления Европы о договоренностях РФ и США по дизелю абсолютно циничны

Бессент уличил Европу в лицемерии из-за критики сделки по дизелю Бессент: заявления Европы о договоренностях РФ и США по дизелю абсолютно циничны

Москва11 окт Вести.Критика стран Европы в адрес сделки России и США по дизельному топливу совершенно цинична, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В эфире телеканала Fox News министр заметил, что Европа с 2022 года потратила на российские энергоносители больше средств, чем на помощь Украине, поскольку не может избавиться от потребности в энергетике из РФ.

У них провальная энергетическая политика... Так что заявления от них о том, что мы не можем предпринимать действия для снижения цен на дизель, совершенно циничны заявил Бессент

Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич назвал российско-американскую сделку разрывом цепи санкций против РФ.