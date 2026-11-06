"Европейцы разума лишились": МИД о реакции ЕС на дизельную сделку РФ и США Замглавы МИД Панкин: Европа иррационально относится к действиям России

Москва6 ноя Вести.В своих антироссийских подходах страны Европы уже лишились разума. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя реакцию ЕС на российско-американскую дизельную сделку.

Европа вообще иррационально относится ко всему, что делает Россия, и к энергетическому сотрудничеству в целом. Они сами себя обрекли на зависимость не от России, а от других – причем всего лишь нескольких – стран сказал дипломат ТАСС

Он добавил, что США в этом плане более прагматичны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российское дизельное топливо иногда появляется под разными марками на рынках Европы, несмотря на самозапрет ЕС.