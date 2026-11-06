В МИД РФ объяснили реакцию Европы на дизельную сделку Вашингтона с Москвой Замглавы МИД РФ: Европа испытывает ревность к США из-за дизельной сделки с РФ

Москва6 ноя Вести.Страны Европы испытывают ревность к Соединенным Штатам из-за дизельной сделки с Россией.

Об этом агентству ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Так он ответил на вопрос о реакции Европы на дизельную сделку.

В условиях спровоцированного разными событиями энергетического кризиса они (европейские страны) просто стреляют себе не только в ногу, но и во все другие места. Зависть... Назвать это завистью - не знаю, может, это какая-то ревность к Соединенным Штатам рассказал Панкин

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договоренности между Россией и США по дизельному топливу ведут к расколу между США и Евросоюзом.

При этом американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что считает правильным решение заключить с Россией сделку о поставках дизельного топлива.