Лавров прокомментировал дизельную сделку между Россией и США Лавров: ЕС хочет сорвать сделку между РФ и США ради спасения Зеленского

Москва19 окт Вести.Лидеры Европы пытаются сорвать дизельную сделку между Россией и США ради спасения режима Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам министерского заседания девятого стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива он отметил, что вопрос об экспорте топлива в данном случае касается только Москвы и Вашингтона.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин 25-27 октября примет участие в саммите ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа.

Уверен, что там будут приняты решения, реально направленные на стабилизацию мировых рынков, а не на обрушение этих рынков ради спасения режима Зеленского, чем сейчас занимаются наши европейские коллеги сказал глава МИД РФ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза заплатили России 250 млрд долларов за энергоресурсы.

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент также добавил, что европейские страны в рамках различных сделок направили России больше денег, чем выделили Украине, и при этом не отказываются от российских энергоресурсов.