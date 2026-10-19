Лавров: не Россия, а ЕС и США начали процесс подрыва энергетической стабильности

Лавров возложил на ЕС и США ответственность за нестабильность энергорынков Лавров: не Россия, а ЕС и США начали процесс подрыва энергетической стабильности

Москва19 окт Вести.Евросоюз и администрация бывшего президента США Джо Байдена начали процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках, Россия не заинтересована в резких колебаниях цен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

По словам Лаврова, причиной нестабильности стало решение европейских стран отказаться от российских энергоносителей. Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии заинтересованности Москвы в волатильности цен.

Не мы начинали этот процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках. Начали это, прежде всего, европейцы и администрация Байдена, когда решили демонстративно, с гордостью отказаться от российских энергоносителей сказал Лавров

Он также отверг утверждения о том, что Россия получает выгоду от энергетического кризиса и роста цен, которые якобы позволяют пополнять бюджет для финансирования конфликта на Украине.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что ВС РФ никогда не наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины, если они не использовались ВСУ для осуществления терактов против россиян.