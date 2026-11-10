Лавров: Россия не понесла значимых потерь из-за санкций Лавров: санкции Запада наносят ему больший ущерб, чем России

Москва10 ноя Вести.Россия не понесла значимых потерь из-за западных санкций, переориентировав свой и экспорт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, рестрикции приводят к значительным убыткам, инфляции и падению материального достатка во многих странах Запада. Отсюда и всплеск протестных настроений в Евросоюзе, отметил министр.

Мы же значимых потерь не понесли, переориентировавшись на рынки государств мирового большинства, где с энтузиазмом принимают 80% российского экспорта, в том числе 70% – в Азии приводит слова Лаврова газета "Коммерсант"

Глава ведомства добавил, что Россия — добросовестный и надежный поставщик углеводородов, продовольствия, удобрений, а также и цифровых технологий.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что страны Евросоюза исчерпали рычаги давления на Россию, им становится все сложнее согласовывать новые ограничения. По его словам, принятые 12 октября меры Брюссель не стал официально называть 22-м санкционным пакетом, а Совет ЕС ограничился расширением черных списков физлиц и компаний.