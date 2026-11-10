Москва10 нояВести.Брюссель специально не раскрывает сведения о том, сколько европейские экономики заплатили за русофобию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсант".
Он подчеркнул, что нелегитимные санкции привели к триллионным убыткам для Европы, инфляции в Соединенных Штатах и падению уровня жизни во многих государствах.
Неслучайно данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, Брюссель не афишируетприводятся слова Лаврова
Министр также отметил, что Запад развязал войну против Москвы с целью подавления геополитического конкурента.