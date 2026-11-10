Лавров: Брюссель не рассказывает о цене русофобии для экономик Европы

Лавров раскрыл, почему Брюссель не афиширует цену русофобии для экономик Европы Лавров: Брюссель не рассказывает о цене русофобии для экономик Европы

Москва10 ноя Вести.Брюссель специально не раскрывает сведения о том, сколько европейские экономики заплатили за русофобию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсант".

Он подчеркнул, что нелегитимные санкции привели к триллионным убыткам для Европы, инфляции в Соединенных Штатах и падению уровня жизни во многих государствах.

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Министр также отметил, что Запад развязал войну против Москвы с целью подавления геополитического конкурента.