Лавров рассказал, почему Запад развязал войну против России Лавров: Запад развязал войну против России из-за геополитической конкуренции

Москва10 ноя Вести.Запад развязал войну против Москвы для того, чтобы подавить геополитического конкурента. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсант".

Он подчеркнул, что на Западе в штыки воспринимается объективный процесс формирования многополярного миропорядка.

Пока же экономика все чаще становится ареной противостояния, когда вслед за "горячими" войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов. Именно в этом причина организованной Западом войны против России руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 году отметил Лавров

Министр добавил, что в идеальной ситуации мировая экономика и международная безопасность должны дополнять друг друга, совместно создавая основу для мирного сосуществования.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не собирается нападать на государства Запада и не имеет для этого никаких оснований.