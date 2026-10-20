Москва20 окт Вести.Широкое участие России в работе международных объединений и постоянные переговоры с партнерами опровергают слова Запада о международной изоляции России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

Лавров напомнил, что только за последние полгода Россия приняла участие в саммите Россия - АСЕАН, встрече глав государств ШОС, Восточном экономическом форуме и саммите БРИКС в Индии.

Все перечисленные встречи говорят об отсутствии какой-либо "изоляции" (Запад просто уже не знает, какие термины и какую логику отыскать в своей антироссийской пропаганде) и о том, что мы постоянно обогащаем палитру взаимопонимания с нашими друзьями, союзниками и единомышленниками цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Алимов высмеял попытки Запада изолировать Россию. Дипломат подчеркнул, что никакой изоляции России нет и быть не может, поскольку у нее есть большое число друзей и единомышленников.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что попытки "отменить" и изолировать Россию на международной арене потерпели полный крах. Она подчеркнула, что сейчас СМИ на Западе практически перестали поднимать тему изоляции Москвы, так как очевидность провала этой стратегии стала ясна всему миру.