Ульянов: Запад выдает желаемое за действительное, говоря об изоляции России Ульянов назвал разговоры об изоляции РФ выдачей желаемого за действительное

Москва1 ноя Вести.Разговоры об изоляции России на мировой политической арене – не более чем попытка выдать желаемое за действительное, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя широкое участие стран в саммите Россия – Африка.

Изоляция России – не более чем попытка Запада выдать желаемое за действительное написал он в соцсети Х

Ульянов отвечал на сообщение другого пользователя. Тот отметил, что в Европе "говорили, что из-за войны на Украине Россия окажется в изоляции". По его мнению, участие 48 из 54 стран Африканского союза в третьем саммите Россия – Африка свидетельствует об обратном.

Как отметил Ульянов, 12% мирового населения "по определению не могут изолировать самую большую страну" мира. По его словам, у России много друзей не только по всему миру, но и в самих западных странах.

Политикам в Европе пора признать, что стратегия международной изоляции государств, в том числе России, не работает в XXI веке, заявил ранее член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.