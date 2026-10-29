Ушаков заявил, что участников саммита Россия - Африка отговаривали от визита Ушаков: участников саммита Россия - Африка отговаривали ехать в Москву

Москва29 окт Вести.Участников саммита Россия – Африка отговаривали ехать в Москву. Об этом ИС "Вести" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В преддверии саммита, как мы знаем, [на участников] оказывалось давление, им рекомендовали в Москву не ехать. Пугали, не советовали и так далее сказал он

Однако многие делегаты со стран Африканского континента не поддались этому давлению.

Представительство хорошее. У нас большое представительство, мы вполне удовлетворены добавил Ушаков

Сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, назвал Россию и Африку естественными союзниками в построении многополярного миропорядка, свободного от диктата. По его словам, Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет и уверенно росли.