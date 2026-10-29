Москва29 окт Вести.Отсутствие стран Африки среди членов Совета безопасности ООН (СБ ООН) несправедливо. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

Что касается отсутствия представителей Африки в числе постоянных членов Совета Безопасности, то это несправедливо. Я с вами полностью согласен добавил российский лидер

По его словам, союзничество между странами Африки и России не подвергается сомнению, а Москва рассматривает страны континента как как дружественные.

Глава государства также заявил, что мир и Африка меняются, а роль и значение стран этого континента – растут и будут продолжать делать это.

И, конечно, значение Африки и ее представительства в международных универсальных организациях должно быть обеспечено подчеркнул он

Путин отметил, что в этом вопросе необходимо действовать аккуратно, поскольку другого такого универсального инструмента в руках международного сообщества, как Совет Безопасности ООН и сама Всемирная организация, пока не существует.