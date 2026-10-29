Москва29 октВести.Представительство африканских стран в международных организациях должно быть обеспечено. На это указал российский лидер Владимир Путин во время саммита Россия-Африка.
Глава российского государства охарактеризовал факт отсутствия африканских делегатов в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН как несправедливость. Путин отметил, что мир меняется, а роль и значение африканских стран растут.
По словам Путина, в дальнейшем роль стран Африканского континента будет только расти.
И, конечно, значение Африки и ее представительство в международных универсальных организациях должно быть обеспеченосказал российский президент
В ходе выступления глава государства также, в частности, отметил важность свободы судоходства во всем мире.