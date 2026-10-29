Путин: представительство Африки в международных организациях надо обеспечить

Путин: представительство Африки в международных организациях нужно обеспечить Путин: представительство Африки в международных организациях надо обеспечить

Москва29 окт Вести.Представительство африканских стран в международных организациях должно быть обеспечено. На это указал российский лидер Владимир Путин во время саммита Россия-Африка.

Глава российского государства охарактеризовал факт отсутствия африканских делегатов в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН как несправедливость. Путин отметил, что мир меняется, а роль и значение африканских стран растут.

По словам Путина, в дальнейшем роль стран Африканского континента будет только расти.

И, конечно, значение Африки и ее представительство в международных универсальных организациях должно быть обеспечено сказал российский президент

В ходе выступления глава государства также, в частности, отметил важность свободы судоходства во всем мире.