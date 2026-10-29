Путин отметил важность свободы судоходства во всем мире Путин отметил важность обеспечения свободы судоходства во всем мире

Москва29 окт Вести.Свободу судоходства и выполнение норм международного морского права необходимо обеспечить во всех регионах мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Российский лидер отметил это, обращаясь к президенту Коморских Островов Азали Ассумани.

Безусловно, познакомимся поближе с вашими идеями по поводу развития морской деятельности​​​. Хочу сказать, что здесь, наверное, самое главное — обеспечить всем нам выполнение основополагающих норм международного морского права и обеспечить свободу судоходства. Вот это должно касаться всех регионов мира сказал Путин

Ранее Россия и Саудовская Аравия заявили о необходимости обеспечить безопасность судоходства и свободный проход судов по международным водным путям. Этот вопрос обсуждался на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с его саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.