Путин о морском праве: не надо изобретать новое, надо соблюдать старое

Путин заявил, что Россия выступает за свободу судоходства Путин о морском праве: не надо изобретать новое, надо соблюдать старое

Москва1 окт Вести.Российская сторона выступает за свободу судоходства и соблюдения международных правил. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, если придумывать новые правила, но не соблюдать их, от них не будет никакого толку.

Мы за свободу судоходства. Мы против всяких ограничений. Нужно ли что-то придумывать новое? Не думаю. Нужно просто соблюдать то, что есть сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что для регулирования судоходства есть Международная конвенция по морю 1982 года, которую необходимо соблюдать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за террористических действий Киева Черное море на данный момент малопригодно для безопасного судоходства.