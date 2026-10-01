Москва1 октВести.Россия выступает за исключительно мирное урегулирование всех международных споров и надеется на снятие санкций с Ирана, что позволит обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай".
Мы за то, чтобы решать все вопросы способом мирным путем договоренности. Надеемся, что и Ормузский пролив будет открыт, что санкции будут сняты, чего добивается Иран и справедливо добиваетсязаявил Путин
Глава государства отметил, что после отмены рестрикций против Тегерана отпадет необходимость в каких-либо ограничениях движения судов, подчеркнув аналогичный подход к ситуации в других стратегических проливах, включая те, берега которых контролируют хуситы.