Путин: отмена санкций против Ирана снимет ограничения на движение в проливах Путин заявил о необходимости мирного урегулирования и снятия санкций с Ирана

Москва1 окт Вести.Россия выступает за исключительно мирное урегулирование всех международных споров и надеется на снятие санкций с Ирана, что позволит обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай".

Мы за то, чтобы решать все вопросы способом мирным путем договоренности. Надеемся, что и Ормузский пролив будет открыт, что санкции будут сняты, чего добивается Иран и справедливо добивается заявил Путин

Глава государства отметил, что после отмены рестрикций против Тегерана отпадет необходимость в каких-либо ограничениях движения судов, подчеркнув аналогичный подход к ситуации в других стратегических проливах, включая те, берега которых контролируют хуситы.