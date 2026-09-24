Кошта: Евросоюз поддержит урегулирование конфликта между Ираном и США

Кошта: ЕС готов поддержать урегулирование конфликта между США и Ираном Кошта: Евросоюз поддержит урегулирование конфликта между Ираном и США

Москва24 сен Вести.Глава Евросовета Антониу Кошта уведомил президента Ирана Масуда Пезешкиана о готовности Евросоюза (ЕС) поддержать урегулирование конфликта между Ираном и США.

Переговоры - единственный путь к разрешению конфликта и обеспечению прочного мира в регионе, отметил Кошта.

Глава Евросовета призвал Иран к прекращению ударов по соседним странам и восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе.

ЕС готов поддержать все текущие дипломатические усилия заявил Кошта в соцсети Х

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что США должны принять новый юридический статус Ормузского пролива, если хотят возобновления судоходства.

Заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИСКРАН Артур Демчук заявил, что президенту США Дональду Трампу "как воздух" нужно открытие Ормузского пролива, поэтому он старается привлечь к давлению на Иран другие страны.