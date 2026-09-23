Трамп хочет склонить мир к давлению на Иран Эксперт Демчук: Трамп хочет склонить другие страны к давлению на Иран

Москва23 сен Вести.Президенту США Дональду Трампу "как воздух" нужно открытие Ормузского пролива, поэтому он старается привлечь к давлению на Иран другие страны. Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; ведущий научный сотрудник ИСКРАН Артур Демчук.

Он подчеркнул, что США знают условия Ирана по открытию Ормузского пролива, однако не желают их выполнять.

Трампу сейчас как воздух нужно перед промежуточными выборами показать, что он выиграл, действительно выиграл не только на словах, но и реально выиграл в этом конфликте. Иран открыл Ормузский пролив, и поэтому он хочет, чтобы все другие страны, которые в том числе заинтересованы в поставках нефти, тоже как-то оказывали давление на Иран. Но позиция Ирана достаточно твердая… Америке эти условия известны, поэтому здесь нужно какое-то движение со стороны Соединенных Штатов по выполнению хотя бы части этих заявил Демчук

Ранее Демчук объяснил позицию Трампа на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, американский лидер не будет рисковать ухудшением отношений с РФ перед выборами в Конгресс.