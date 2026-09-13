Москва13 сен Вести.БРИКС позволяет "открыть" Ормузский пролив между Ираном и другими странами, улучшая взаимодействие и торговлю. Такое заявление в интервью изданию India Today сделал иранский президент Масуд Пезешкиан.

По его словам, Тегеран ничего не мог делать, пока Соединенные Штаты контролировали регион Персидского залива. Он обвинил США в попытках достичь военных целей в войне против Ирана за счет экономического удушения.

БРИКС - одна из площадок и платформ, которые позволяют нам открыть закрытый маршрут [через Ормуз]. Наши связи с соседями и другими странами - это один из путей к улучшению торговли и взаимодействия отметил Пезешкиан

Пезешкиан участвует в 18-м саммите БРИКС 12-13 сентября в Нью-Дели.

Президент Ирана подчеркнул, что морские пути удобнее сухопутных, но не являются единственно возможными. Пезешкиан заверил, что даже если морские пути будут перекрыты, Иран не сдастся.

Конфликт между Ираном и США и Израилем практически остановил судоходство через Ормузский пролив. Этот пролив является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из региона.

Оман и Иран намереваются 14 сентября подписать соглашение о безопасном маршруте движения танкеров через Ормузский пролив. Тегеран направил Вашингтону семь требований для открытия Ормузского пролива.