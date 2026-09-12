Tasnim: Оман и Иран достигли соглашения по безопасному маршруту через Ормуз

Тегеран и Оман договорились по безопасному маршруту в Ормузском проливе Tasnim: Оман и Иран достигли соглашения по безопасному маршруту через Ормуз

Москва12 сен Вести.Оман и Иран пришли к финальному соглашению о порядке организации судоходства в Ормузском проливе. Две страны согласовали безопасный судоходный маршрут, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на свои источники в иранской делегации.

О заключении соглашения будет объявлено в присутствие министров иностранных дел всех стран Персидского залива в самое ближайшее время. Вероятнее всего, это произойдет в понедельник, 14 сентября, в Омане. Соглашение заключено исключительно между Ираном и Оманом, отметил собеседник агентства.

Соглашение двустороннее. Другие страны на встрече будут присутствовать для ознакомления с правилами судоходства и деталями маршрута цитирует иранское агентство слова неназванного чиновника

Вход в Персидский залив, по финальному соглашению, будет проходить по северному маршруту, который проходит через иранские территориальные воды. Также Иран частично контролирует и часть маршрута на выходе из Персидского залива в Индийский океан.

Заявление о встрече в Омане для обсуждения безопасного судоходства в своем Telegram-канале также сделал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее газета Financial Times сообщала о планах провести ее в ближайший понедельник в Салале.

Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). Но из-за обменов ударами между США и Ираном этот маршрут оказался фактически парализованным.