Пезешкиан: Иран может посодействовать переговорам Саудовской Аравии и хуситов

Тегеран предложил посредничество в диалоге между Саудовской Аравией и хуситами Пезешкиан: Иран может посодействовать переговорам Саудовской Аравии и хуситов

Москва26 сен Вести.Тегеран готов оказать содействие в разрешении разногласий между Саудовской Аравией и хуситами из йеменского движения "Ансар Алла". Об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Он отметил, что Иран против разжигания конфликтов.

Мы можем помочь в разрешении разногласий между Саудовской Аравией и Йеменом, мы не будем разжигателями войны сказал Пезешкиан

По словам президента Ирана, боевые действия в Йемене не связаны с Исламской Республикой, но Тегеран "солидарен со всеми, кто подвергается притеснениям".

Ранее движение "Ансар Алла" сообщило, что мирное население и гражданская инфраструктура Йемена пострадали от многочисленных авиаударов Саудовской Аравии.