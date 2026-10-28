Москва28 октВести.Президент РФ Владимир Путин заявил на форуме Россия – Африка, что Москва приглашает африканские страны наладить авиасообщение.
Естественно, приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризмасказал российский лидер на форуме
Он отметил, что Россия также предлагает африканским партнерам комплексные решения в построении надежных логистических маршрутов, которые непосредственно повлияют на рост торговли и инвестиций.