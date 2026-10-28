Путин: 12 из 20 самых быстрорастущих экономик планеты — африканские Путин указал, что 12 из 20 самых быстрорастущих экономик планеты — африканские

Москва28 окт Вести.Страны Африки составляют 12 из 20 самых быстрорастущих экономик на Земле. На это указал президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия – Африка.

Глава государства отметил, что Африку неслучайно называют континентом будущего. Он пояснил, что, согласно прогнозам ООН, именно туда с 2030 года переместится центр мирового демографического роста. Еще через некоторое время, подчеркнул российский лидер, население континента превысит 2,5 млрд человек, 70% которых будет составлять молодежь в возрасте до 30 лет.

По данным Африканского Банка развития, средние темпы экономического роста государств-континента находятся на уровне 4,2%, что выше среднемировых. А 12 из 20 самых быстрорастущих экономик планеты — это африканские подчеркнул Путин

Российский лидер добавил, что Африка – очень многообразный континент по своему конфессиональному, этническому составу, а также географическим и климатическим особенностям. Это дает ему "безграничные возможности для интенсивного дальнейшего развития устойчивого экономического роста".