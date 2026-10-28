Москва28 октВести.Запад пытается повторно завоевать Африку и загнать страны континента в долговую кабалу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка.
Глава государства отметил, что формирование многополярного мира идет непросто, поскольку процесс встречает сопротивление стран, привыкших мыслить колониальным прошлым и "сказочно обогащаться за чужой счет". Для этого они используют самые разные, в том числе, циничные методы, такие как тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела.
Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу. Навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы обслужить и закрыть задолженность в ущерб долгосрочным планам в области развитияподчеркнул Путин
Российский лидер напомнил в этой связи слова председателя Совета Революции и первого президента Буркина-Фасо Тома Санкара. Он называл долг неоколониализмом, "при котором колонизаторы трансформировались в так называемых технических помощников".
Это хитроумно организованное повторное завоевание Африки, цель которого — подчинить ее рост и развитие чужим правилампроцитировал Путин
Президент РФ отметил, что высказывание датируется 1987 годом. По его словам, с тех пор мало что изменилось.