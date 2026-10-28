Путин: Россия выступает за усиление роли Африки в МВФ и Всемирном банке

Путин: назрел вопрос о реформировании МВФ и Всемирного банка Путин: Россия выступает за усиление роли Африки в МВФ и Всемирном банке

Москва28 окт Вести.Назрел вопрос о реформировании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Россия-Африка.

По словам российского лидера, РФ последовательно выступает за усиление роли Африки в управлении и принятии ключевых решений в рамках многосторонних институтов развития, прежде всего МВФ и Всемирного банка.

Да и вообще назрел вопрос о реформировании этих организаций, их переориентации на нужды и потребности именно развивающихся экономик сказал глава российского государства

Кроме того, Путин, в частности, заявил, что мировой центр демографического роста будет в Африке.