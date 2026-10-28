Путин: к 2030 году мировой центр демографического роста переместится в Африку

Путин рассказал, где будет мировой центр демографического роста Путин: к 2030 году мировой центр демографического роста переместится в Африку

Москва28 окт Вести.К 2030 году мировой центр демографического роста переместится в Африку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Россия-Африка.

По словам российского лидера, Африку неслучайно называют континентом будущего.

По прогнозам Организации Объединенных Наций, начиная с 2030 года центр мирового демографического роста неизбежно переместится, это уже происходит, переместится именно в Африку сказал Путин

Глава российского государства добавил, что в дальнейшем население Африки превысит 2,5 млрд человек, из которых около 70% составит молодежь в возрасте до 30 лет.

Кроме того, в ходе своего выступления президент, в частности, заявил, что Запад пытается повторно завоевать Африку и загнать ее в долговую кабалу.