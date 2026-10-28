Путин: Россия участвует в реализации более 30 энергетических проектов в Африке

Путин сообщил, что РФ участвует в более чем 30 энергетических проектах в Африке Путин: Россия участвует в реализации более 30 энергетических проектов в Африке

Москва28 окт Вести.Россия участвует в реализации более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка.

Наш общий интерес заключается в облегчении доступа африканцев к недорогим, устойчивым, экологичным источникам энергии … И такая работа уже ведется. Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки сказал президент

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.

Как заявила ранее председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталья Цайзер, ключевыми темами саммита станут энергетическая безопасность и энергетический суверенитет.