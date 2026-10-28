Цайзер назвала проекты, которые могут подписать на саммите Россия – Африка Цайзер перечислила проекты, которые могут подписать на саммите Россия – Африка

Москва28 окт Вести.Председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталья Цайзер в беседе с ИС "Вести" назвала потенциальные проекты, которые могут подписать на саммите Россия – Африка в Москве.

Она подчеркнула, что преждевременно называть конкретные соглашения, поскольку документы между странами только будут подписаны.

Но мы же прекрасно понимаем, что из наших крупных компаний – это атомная энергетика. Конечно, вы знаете, что вчера, например, состоялся Форум стран – экспортеров газа, где тоже присутствовали и участвовали некоторые африканские государства, потому что очень много разговоров идет о том, что России необходимо включиться в газовую энергетику и оснащение газовой инфраструктурой африканского континента, что абсолютно возможно. Возможно, будут еще и какие-то такие соглашения или документы подписанные, по крайней мере, на начальной стадии предположила Цайзер

По ее словам, африканские государства наиболее уязвимы и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения финансов, поэтому топливный кризис для них крайне чувствителен. Это также является толчком для сотрудничества с Россией, заключила эксперт.

Ранее Цайзер назвала ключевые темы саммита в Москве.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.