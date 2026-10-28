Москва28 окт Вести.Энергетическая безопасность и энергетический суверенитет станут ключевыми темами третьего саммита Россия – Африка. Об этом рассказала ИС "Вести" председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталья Цайзер.

28 октября в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка. По словам Цайзер, мероприятие является подтверждением абсолютного российско-африканского курса на укрепление взаимодействия, кооперации и равноправного партнерства. Также саммит демонстрирует приверженность тем дружеским отношениям, которые сохраняются со времен СССР, отметила она.

Прежде всего речь пойдет о проектах и об экономических отраслях ... Безусловно, сами африканцы всегда говорят о том, что энергетическая проблема, энергетическая безопасность, энергетический суверенитет, а суверенитет – это ключевая тема сегодняшнего форума и саммита Россия – Африка – это самое важное сейчас для африканских государств отметила Цайзер

Эксперт подчеркнула, что без энергетического и технологического суверенитета невозможна политическая независимость Африки.

Необходимы проекты, которые бы сохранились на десятилетия и века для будущих поколений, но где Россия может применить, безусловно, все свои технологические инновации, а мы прекрасно понимаем, что как энергетическая держава Россия – очень серьезный партнер для африканского континента подчеркнула она

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.